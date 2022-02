Fiorentina, Nico Gonzalez accende il turbo in attacco

FIRENZE - Nico Gonzalez è stato, anche contro l'Atalanta, il più veloce nello sprint: 33,53 chilometri orari, due almeno in più di tutti per lo "Speedy Gonzalez" della Fiorentina. E anche questo lo rende un elemento che gli avversari hanno difficoltà ad arginare (contro i bergamaschi ha preso 4 falli). Ed è tra i più ambiziosi: "Manca tanto alla fine della stagione e siamo vicini alle posizioni europee. Il mio sogno? L’obiettivo che ho in mente è la Coppa Italia, sarebbe bello vincerla anche perché significherebbe entrare nella storia di questo club", ha detto ai canali della Fiorentina. Domani, col Sassuolo arriverà a quota 150 partite con club professionistici e Nico Gonzalez punta a spezzare contro i neroverdi il digiuno da rete (non segna dal 24 ottobre) e soprattutto trovare il primo gol in trasferta di questa stagione. Anche per cominciare a mettere nel mirino la Juve: in campionato allo Stadium era assente a motivo del Covid, ora vuole essere decisivo anche coi bianconeri.