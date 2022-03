Fiorentina, Ikoné: ora serve la precisione

FIRENZE - Corsa, attacco dello spazio e accelerazione ci sono: ora Jonathan Ikoné deve migliorare la mira. Anche perché alla Fiorentina mancano le reti degli esterni: l'ultimo esterno ad essere andato in rete è stato Sottil a Cagliari, e in totale dalle ali sono arrivati solo 8 gol su 45. Ikoné intanto è già cresciuto molto rispetto al suo arrivo, e a livello di assist già si è messo in luce, ora deve puntare a sbloccarsi a livello di reti realizzate: l'ultima l'ha segnata quando era ancora un giocatore del Lille. Non che sia mai stato un bomber: il suo record è stato quello di 7 reti, nella passata stagione. Ma può sfruttare il calcio offensivo di Italiano per il salto di qualità: la FIorentina attende li suoi gol.