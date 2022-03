Fiorentina: Piatek e Cabral, passepartout per l'Europa

FIRENZE – Vlahovic se ne è andato, ma a Firenze possono dormire sonni tranquilli. Si è visto in campionato ma pure in Coppa Italia contro la Juve, al di là del risultato che ha penalizzato fin troppo la Fiorentina, vista la prestazione. Firenze sogna, i tifosi, la squadra e la società vogliono l'Europa. E la chiave ha un doppio volto: da una parte c’è Piatek e dall’altra Cabral, fin qui impiegati da Italiano in staffetta e capaci quasi sempre di incidere. Il polacco, che già conosce la Serie A e che punta a convincere la dirigenza viola a riscattarlo a fine stagione, pare in leggero vantaggio. Il brasiliano, invece, dopo aver “rotto il ghiaccio” con la prima rete in campionato al Sassuolo, adesso punta a capitalizzare il tempo a propria disposizione: pur subentrando, infatti, non ha avuto difficoltà nel far valere la sua legge con l’assist per Amrabat a La Spezia (vittoria finale) e con lo squillo di sabato scorso al Mapei (benché ininfluente ai fini del risultato finale). La sfida, adesso, è tutta tra loro.