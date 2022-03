Italiano: "Fiorentina straordinaria con la Juve. Ora concretezza"

FIRENZE - "Contro la Juve Nico Gonzalez non ha giocato perché veniva da tre giorni con febbre e senza allenamenti. Solo oggi si è allenato: negli ultimi otto giorni ha fatto solo una seduta e mezza. Piatek? Ci sono momenti in cui fatichi a ricevere palloni puliti, altri in cui ti fai trovare pronto. Di lui mi ha colpito la professionalità, la voglia di far bene nel nostro sistema di gioco, ma le punte devono finalizzare e segnare. Nelle ultime due partite abbiamo fatto 40 tiri ma abbiamo segnato una volta sola". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista del match contro il Verona: "La gara contro la Juventus deve lasciarci tantissimo: abbiamo fatto una straordinaria partita. Ho detto ai ragazzi che una squadra che affronta tutte le gare con quella attenzione e con quella concentrazione è una squadra di altissimo livello, che non si fa condizionare dal blasone o meno dell'avversario e va in campo per dimostrare tutto il proprio valore e tutto il lavoro che sta facendo. Una squadra può fare grandi cose se affronta tutte le avversarie con quella determinazione. Continuiamo ad avere alti e bassi: quando sembra che siamo maturi poi alterniamo prestazioni non all'altezza, ma che la prestazione contro la Juve non debba lasciare nulla di negativo tranne il risultato: è stata di alto livello".