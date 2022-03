Fiorentina, attesa Bonaventura. Ikoné migliora

FIRENZE - Tra domani e venerdì la Fiorentina conoscerà la decisione in merito al ricorso per Bonaventura. Contro il Bologna il centrocampista dovrebbe scontare il secondo turno di stop, dopo il primo a Verona, ma il club viola punta a dimezzare la squalifica, considerano eccessiva la pena inflitta dal giudice sportivo. In attesa di sapere se Bonaventura sarà o meno arruolabile per la gara con il Bologna, il campo dà buone notizie a Italiano: Ikoné sta già lavorando con il gruppo, mentre Odriozola inizierà a farlo da oggi. Diffiile dire se, e quanto tempo, giocheranno con il Bologna, ma la certezza è che sono entrambi in fase di recupero. Probabile che possano partire dalla panchina e che Italiano si affidi inizialmente a elementi che in settimana hanno lavorato con più continuità. Quindi: in difesa Venuti e Biraghi sulle corsie, esterni d'attacco Nico Gonzalez e Sottil in vantaggio su Callejon e Saponara. Anche Nastasic lavora coi compagni: tornerà tra i convocati.