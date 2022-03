FIRENZE - Ottime notizie per la Fiorentina in vista del match di domenica contro il Bologna. Giacomo Bonavantura sarà regolaremente a disposizione. Il giudice sportivo infatti, nella giornata odierna, ha accettato il ricorso del club viola dopo la squalifica di due giornate comminate al centrocampista in seguito all'espulsione contro il Sassuolo. La Fiorentina ha ottenuto lo sconto di una giornata e dovrà pagare una ammenda di 10.000 euro.