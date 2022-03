Fiorentina, serve la forza delle ali

FIRENZE - Vincenzo Italiano chiede gol alle ali fin dal ritiro di Moena: finora i cinque esterni a disposizione del tecnico hanno segnato in tutto 8 reti su 46, appena un sesto. Ma tutti e cinque, in carriera, non hanno mai fatto troppe reti. Callejon è andato in doppia cifra per l'ultima volta nel 2017-18 col Napoli, poi il massimo è 4; Gonzalez un anno fa nello Stoccarda si è fermato a 6; Ikoné massimo 4 nel campionato scorso col Lilla; Saponara ha stabilito il proprio record cpn 7 reti nel 2015 con l'Empoli, ma giocava trequartista: dal 2016 non più di due reti; Sottil è a 3 e lo scorso campionato con il Cagliari si è fermato a 2. Di contro, c'è il dato degli assist: se Vlahovic ha segnato tanto è stato anche merito dei rifornimenti e 13 assist non sono pochi. E poi anche l'età conta, visto che Sottil, Ikoné e Gonzalez sono tutti under 24 e hanno ancora margini di crescita.