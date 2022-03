Piatek, l'uomo giusto per riportare la Fiorentina in Europa

FIRENZE – Vuole portare la Fiorentina in Europa a suon di gol e prestazioni. In verità Krzysztof Piatek già sta contribuendo a questo obiettivo, visto che fin qui ha segnato una rete ogni 88 minuti, mettendo all'angolo pure l'altro acquisto di gennaio Cabral. E' stato lui a dire una settimana fa che col Verona erano due punti persi e domani contro il Bologna vuole riprendersi tutto. Fame, cattiveria agonistica e determinazione, le armi in più del polacco che vuole conquistarsi la nazionale. il nuovo Ct della Polonia, Michniewicz, lo ha già inserito nella lista di pre-convocati per lo spareggio di fine marzo contro la vincente di Repubblica Ceca-Svezia e lui punta ad arrivarci con l’entusiasmo a mille. Intanto tornando a vincere domani, per poi concentrarsi con maggiore serenità alla sfida di vertice contro l’Inter, in programma proprio prima della sosta.