La Fiorentina ha i numeri da Europa

FIRENZE – Numeri da Europa. Numeri che erano anni non si vedevano. I tifosi viola possono sognare: la Fiorentina è tornata quella squadra che lotta per qualcosa di importante e non per una semplice salvezza, a volte pure fino all'ultima giornata e tutto questo inutile negarlo grazie pure a Vincenzo Italiano. Rispetto alla scorsa stagione, sono 17 i punti in più,+12 i gol realizzati e 8 in meno quelli incassati. La vittoria contro il Bologna al Franchi ha rilanciato le ambizioni della Fiorentina che ha ripreso il passo dell’alta classifica grazie al gol di Torreira. I punti in classifica attuali sono più o meno quelli che, dopo 28 partite disputate, avevano le squadre che nel recente passato si sono qualificate in campo internazionale. La Fiorentina adesso è infatti a quota 46, come lo era la formazione viola nella stagione 2014-2015, quando con Montella in panchina, riuscì a piazzarsi al quarto posto. E prima ancora come nel 2008-2009 (con Prandelli) quando arrivò sempre quarta. E adesso è arrivato il momento di premere ancora di più sull'accelleratore: prossimo step, l'Inter di Simone Inzaghi a San Siro.