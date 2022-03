Fiorentina: Cabral, due settimane per riprendersi la Viola

FIRENZE – La Fiorentina ha ancora due obiettivi: la finale di Coppa Italia e la qualificazione all'Europa in campionato. Due strade che possono consentire alla Viola di tornare su quei palcoscenici che tutti i tifosi, società compresa, sognano. Serviranno ovviamente i gol, specie degli attaccanti. Piatek è in Polonia con la Nazionale, ma Cabral è rimasto a Firenze. L'effetto sosta potrà avere benefici sul brasiliano, per ricaricare le pile e prepararsi al meglio non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, per la prossima importante sfida con l'Empoli e vincere così la concorrenza col polacco Piatek. Deciderà poi Vincenzo Italiano se impegarlo, ma in questo momento la Fiorentina ha bisogno dei gol, per un palcoscenico come l'Europa che manca da tanto, troppo tempo, ma pure per sognare quella Coppa Italia che non vince ormai dalla stagione 2000-2001. Intanto è partita la corsa al posto da titolare. Chi la spunterà?