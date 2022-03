Fiorentina, Odriozola a Firenze un altro anno: si può fare

FIRENZE – Il futuro di Alvaro Odriozola potrebbe essere ancora in maglia viola. Si respira fiducia in casa Fiorentina, sicuramente pronta ad investire sul giovane di proprietà del Real Madrid. Dipenderà dalla volontà del giocatore, che in città si trova benissimo, così come dall’intesa fra le due società che si stanno strizzando l’occhio. Tra i due club, Real e Viola, ci sono ottimi rapporti ed è un punto di partenza da non sottovalutare. I blancos dovranno capire se per il terzino destro possa essere pronto per la prossima stagione, per ricoprire un ruolo di primo piano e poi comunicare la propria idea. Sarà fondamentale Carlo Ancelotti che potrebbe dare l’assenso almeno per prolungare il prestito per un altro anno e poi magari riparlarne nel 2023 e cioè un anno prima della naturale scadenza del contratto del ragazzo con i blancos. Per anni la Fiorentina ha cercato un terzino destro in grado di fare la differenza e adesso non vorrebbe privarsene. Barone e Pradè sono al lavoro e non stanno trascurando nessun dettaglio. I giochi sono aperti e la Viola potrebbe uscirne vittoriosa, si aspettano ulteriori dettagli, anche se è chiaro che lo spagnolo sarebbe ben felice di dare ancora il suo contributo alla causa viola. Ma se il Real chiama...