Fiorentina, presentato il nuovo logo

FIRENZE - La Fiorentina ha presentato oggi il nuovo logo, che sarà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2022/23. Un nuovo logo con il giglio rosso stilizzato: "la nuova forma - si legge nella nota di presentazione della Fiorentina - esalta la struttura spigolosa e inconfondibile che ha sempre contraddistinto i marchi del Club e ottimizza la resa negli ambienti digitali che oggi richiedono elevata visibilità in spazi sempre più ridotti, oltre che la massima semplificazione di colori, scritte e forme". Ad abbracciare il giglio "è presente una “V” viola, bold e dalla forma regolare: l’iconico colore viola, che ovunque nel mondo unisce chi ama Firenze e la Fiorentina, finalmente ha un ruolo da protagonista nel logo del Club, a simboleggiare l’unione di tutti “I Viola”, in campo e fuori dal campo, la vera forza della Fiorentina. La V dei “Viola” è anche l’elemento architettonico identitario più valorizzato all’interno del Viola Park che sarà il luogo in cui la nuova visual identity del Club troverà piena espressione". Un cambiamento nato per portare ila Fiorentina "ad essere un brand globale, valorizzando al massimo la nostra chiara unicità, il nostro patrimonio di valori e di storia, intrinsecamente intrecciati a quelli di una delle più amate al mondo. Costruire un brand fortemente orientato al domani, capace di catturare il cuore dei suoi fan in tutto il mondo e animato dall’ambizione di essere d’ispirazione ad una comunità sempre più ampia e variegata, è la sfida a cui la Fiorentina si sta affacciando".