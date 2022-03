Piatek tiene in ansia la Fiorentina

FIRENZE - E' stato solo un brutto spavento. Piatek ha rassicurato tutti dopo il colpo alla caviglia nell'amichevole contro la Scozia. Il polacco della Fiorentina, ha scrittto un messaggio sui social, dando appuntamento ai tifosi al prossimo importante impegno con la Svezia di martedì, quello decisivo per provare a volare al Mondiale. I sette punti di sutura nella parte posteriore della caviglia sinistra però, preoccupano la Fiorentina. E dire che le premesse erano state incoraggianti, a cominciare dal rigore trasformato dall’attaccante viola, capace con un colpo solo di ristabilire il risultato di parità con la Scozia e di sfatare la maledizione dal dischetto che pareva averlo colpito dal suo ritorno in Italia (2 i penalty sbagliati, anche se uno poi corretto in rete su respinta del portiere). Le prime fotografie della caviglia sinistra rimbalzate sui social, però, hanno generato apprensione. E’ bastato ingrandire l’immagine pubblicata su Instagram dall’attaccante per vedere il calzettone intriso di sangue. Dopo un simile infortunio ha riferito il medico della nazionale polacca, potrebbero servire un paio di settiman di stop. Parole dure come pietre, ma intanto il polacco è ottimista e guarda avanti, perchè contro la Svezia di Ibra...vuole esserci.