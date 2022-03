Fiorentina, ora servono i gol di Gonzalez

FIRENZE - Nico Gonzalez, dopo il digiuno con la maglia della Fiorentina, è tornato al gol con la propria nazionale. E la squadra viola ora attende le sue reti, come quelle degli altri esterni, anche in Serie A. La speranza è che Gonzalez spezzi il proprio digiuno in campionato già dalla gara contro l'Empoli: il gol viola gli manca da ottobre, contro il Cagliari. Vincenzo Italiano ha bisogno della sua qualità, come ha necessità di avere un contributo di reti da tutti gli esterni, per la propria corsa all'Europa. Il tecnico valuterà se, vista l'assenza per la nazionale, schierare o meno da subito Gonzalez: Ikonè, Sottil, Saponara e Callejon sono rimasti a Firenze e chiaramente saranno concorrenti agguerriti per un posto da titolare: un morale alle stelle per il gol al Venezuela potrebbe però essere la chiave giusta.