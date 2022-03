Fiorentina, è Torreira l'uomo ovunque

FIRENZE - Lucas Torreira è diventato il fulcro del gioco di Vincenzo Italiano. Play viola, si è anche ritagliato il ruolo di inatteso bomber: capocannoniere con Biraghi dopo la partenza di Vlahovic. Sul futuro la dirigenza della Fiorentina in estate ha strappato un diritto di riscatto a 15 milioni: cifra che si proverà a limare e non manca ottimismo visti gli attestati d'amore del giocatore. E può essere uno dei primi tasselli su cui costruire la squadra del futuro. Al rientro dalle qualificazioni mondiali, dovrà rientrare ancora più leader per guidare la squadra verso l'Europa. I numeri, ma non solo, confermano quanto Torreira faccia la differenza, con 4 reti (e un palo), la costruizione di 18 azioni da rete e 17 passaggi chiave. In maglia viola ha fatto subito bene; al rientro c'è il derby con l'Empoli, Italiano ne dovrà valutare la condizione dopo l'impegno in nazionale, ma difficilmente si priverà del suo guerriero.