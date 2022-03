Fiorentina, il tridente del futuro per Italiano

FIRENZE - Firenze e i suoi tifosi sono curiosi di vederli all'opera. E quale occasione migliore se non al Franchi e contro l'Empoli? Il tridente del futuro Vincenzo Italiano, potrebbe schierarlo proprio domenica: Cabral punta centrale con Ikoné e Nico Gonzalez ai suoi lati. I presupposti non mancano e la curiosità è tanta perché i pochi minuti in contemporanea in cui i tre attaccanti sono stati insieme sul terreno di gioco sono per adesso del tutto insufficienti per capire se il trio funzioni e possa dare garanzie certe alla Fiorentina per la prossima stagione. Sarebbe un tridente inedito, ma prima di tutto, Italiano farà tutte le sue valutazione. In primis le codizioni di Piatek che in nazionale ha segnato su calcio di rigore nell’amichevole contro la Scozia, ma poi è sembrato uscire malconcio, ma è pur vero che il tecnico ex Spezia vuole schierare dal 1' solo coloro al top della forma, con Riccardo Sottil tra l'altro, in corsa anch'esso per un posto da titolare. Come sempre sarà bagarre fra gli attaccanti esterni, ma il tridente sopra citato sarebbe veramente bello vederlo all'opera. Si attendono sviluppi, soprattutto dopo le nazionali.