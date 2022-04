Fiorentina, Ikoné: "Voglio essere presto protagonista"

FIRENZE - "Mi sono mosso bene contro l'Inter, ma non sono riuscito a concretizzare. Ho perlato con l'allenatore al termine, sperava che io segnassi e lo speravo anche io. Ma penso che sia stato bravo il portiere: spero di essere protagonista nelle prossime partite". Lo ha dichiarato Jonathan Ikonè ai canali ufficiali della Fiorentina: "Voglio aiutare la squadra a terminare bene questa stagione, sto imparando. Per me è la prima esperienza all'estero, non mi aspettavo di giocare subito. Spero di assicurarmi un posto da titolare nella prossima stagione. Italiano? Vuole che ci sia sempre intensità negli allenamenti e poi che diamo tutto quando scediamo in campo. E' bravo, capisce il gioco. Io sto studiando l'italiano, miglioro giorno dopo giorno, ma devo lavorare per imparare il più possibile per capire e parlare con i compagni".