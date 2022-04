Fiorentina, per Cabral contro l'Empoli la prova del nove

FIRENZE - Toccherà a Cabral contro l'Empoli gonfiare la rete. Tutto vero, Vincenzo Italiano sembra aver più pochi dubbi e sceglierà il brasiliano, come punta che partirà titolare nella gara di domani contro la squadra di Andreazzoli. Le due settimane di allenamento al centro sportivo viola, spingono in questa direzione visto e considerato pure che Piatek negli stessi giorni era impegnato con la Polonia per le qualificazioni mondiali. E così, dopo essere stato schierato dal primo minuto contro la Lazio lo scorso 5 febbraio, la sensazione è che domani per l’attaccante brasiliano possa essere la seconda volta fra gli undici titolari. Fino a questo momento, da quando è a Firenze, Cabral ha segnato un solo gol, in trasferta contro il Sassuolo. Gli manca la prima rete al Franchi e il giocatore sa bene che l’occasione che gli viene servita nel lunch match è ghiotta, di fronte ai suoi tifosi che vorrebbero festeggiare con lui. Piatek avrà così modo di recuperare dal taglio alla caviglia rimediato in Nazionale nell’amichevole della sua Polonia con la Scozia.