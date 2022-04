Fiorentina, Italiano: "Empoli? Dopo la sosta è un esame importante"

FIRENZE - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro l'Empoli, in programma domani alle 12.30. Ecco le sue parole: "Rispetto all'andata è passato molto tempo e ad Empoli disputammo un grandissimo primo tempo. Poi a causa di 7/8 minuti di blackout, buttammo al vento tutto e ci fu un risultato negativo. Dopo la sosta, che per noi in passato non è mai stata positiva, vedremo a che punto siamo e se saremo maturati. Abbiamo studiato bene l'Empoli. Assieme ai nazionali, l'abbiamo preparata in due giorni e cercheremo di fare il meglio possibile. Eliminazione dell'Italia? E' un dispiacere per tutto il Paese, seconda assenza ai Mondiali ed è un grande dispiacere. Credo sia difficile da mandare giù, ma è il calcio".