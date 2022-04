La Fiorentina viaggia veloce anche senza Vlahovic

FIRENZE - Vlahovic è dimenticato. La Fiorentina viaggia veloce anche senza di lui. Lo scatto per l’Europa è soltanto all’inizio. Lo dice la classifica e soprattutto i numeri. Prendendo in esame il solo campionato, i viola hanno dimostrato di saper essere più forti di tutto, pure della cessione del serbo che prima della cessione, era riuscito a mettere insieme 17 gol. Con il bomber in campo, la Fiorentina ha conquistato 36 punti - considerando anche il pari di Cagliari, quando Dusan non era nell’elenco dei convocati per il Covid ma faceva ancora parte della rosa -, viaggiando ad una velocità media di crociera di poco più di un punto e mezzo a partita, 1,63. Nelle otto gare che invece si sono giocate dopo la chiusura del mercato invernale che ne ha sancito la partenza, e nonostante il sonoro schiaffo rimediato subito con la Lazio (sconfitta interna per 3-0), i punti totalizzati da Torreira e compagni sono stati 14, in media 1,75 a match. I quattro risultati utili consecutivi con cui si è reagito al ko - in pieno recupero - col Sassuolo hanno contribuito ad invertire il trend. Quando tutti i mali non vengono per nuocere. Sì, è proprio il caso di dirlo.