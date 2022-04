Fiorentina, Italiano: "Napoli? Può prenderci a pallonate. Squadra più forte della A"

FIRENZE - Vigilia di Napoli-Fiorentina, in casa viola, come di consueto, parola all'allenatore Vincenzo Italiano. Ecco cosa ha detto: "In settimana la squadra ha lavorato bene. Ci avviciniamo al meglio contro un Napoli in forma, che già da inizio anno era tra le favorite. Giocheremo in uno stadio gremito e dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che il Napoli ci metterà in difficoltà".

Al Maradona serviranno le motivazioni giuste "Ho parlato con la squadra di motivazioni, perchè domani ne serviranno tante. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo perchè davanti a 60mila spettatori non sarà semplice. Dobbiamo evitare di far esprimere gli azzurri al meglio, altrimenti ci prenderanno a pallonate, quindi massima attenzione. Per noi che arriviamo da un ottimo periodo, sarà un altro esame. Giocheremo anche per i trecento tifosi che verranno a sostenerci. Uscire da Napoli senza subire gol? Inanellare clean sheet in Serie A non è mai facile. Chi lo fa lotta per lo scudetto. La squadra nell'ultimo periodo sta crescendo. Certo è che noi proveremo a fare gol per indirizzare la gara, ma quando non si subisce gol è più facile fare risultato. Il nostro cammino è stato importante fin qui e adesso abbiamo la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta".

Napoli centrocampo da...paura "I partenopei hanno un centrocampo fortissimo, con tutte le caratteristiche possibili: qualità, fisicità, rapidità, Ruiz è un cecchino da fuori, inoltre hanno Zielinsky, Lobotka, Demme. Senza dubbio è uno tra i reparti più forti che ci siano".