Fiorentina, euforia dei tifosi dopo la vittoria sul Napoli

FIRENZE - La Fiorentina che corre per l'Europa ha deciso di svolgere un allenamento a porte aperte per stare vicino ai propri tifosi e condividere questo clima di entusiasmo e fiducia dopo l'importante vittoria di ieri a Napoli. La squadra viola, attesa sabato prossimo dalla gara interna con il Venezia, lascerà mercoledì il centro sportivo per spostarsi al Franchi per una sessione di lavoro e a iniziare dalle 17,30 verranno aperti i cancelli del settore Maratona nel rispetto della normativa anti-Covid. A renderlo noto la stessa società attraverso i propri canali. Dopo quello che ieri notte alla stazione di Campo di Marte ha accolto Vincenzo Italiano, i giocatori e i dirigenti di ritorno in treno da Napoli si prevede mercoledì un altro bagno di folla mentre in città sale la voglia di sognare.