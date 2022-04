Fiorentina, la città si mobilita per il sogno

FIRENZE - L'impresa di Napoli ha creato ancora più entusiasmo a Firenze e nei tifosi della Fiorentina. Di colpo i sostenitori hanno riavvolto il nastro del tempo e della memoria, ritrovando quell'empatia che c'era quando la Viola era costantemente tra le sette sorelle della A. Il sorpasso in classifica sull'Atalanta ha dato maggior consapevolezza all'ambiente e la convinzione di poter recitare un ruolo importante da qui alla fine della stagione, per guadagnarsi un posto in Europa. La città è pronta a scendere in campo, da protagonista e la missione, ora più che mai, è scrivere una nuova storia. Così, dopo il bagno di folla di domenica sera alla stazione tra fumogeni, cori e bandiere, la città si prepara all’abbraccio corale di domani alle 18.30 al Franchi quando è in programma un allenamento aperto al pubblico. Dopo più di due anni a stretto contatto con il Covid, lo stadio riapre infatti i suoi cancelli per una seduta di lavoro della squadra e i varchi della Maratona si spalancheranno alle 17.30. Sabato poi, prezzi popolari per assistere al match di campionato contro il Venezia.