Fiorentina, Torreira corre proprio a 100 all'ora

FIRENZE - Lucas Torreira freme dalla voglia di tornare in campo e dare il 100% per la Fiorentina. Scontata la squalifica contro il Napoli, l'uruguaiano vuole tornare protagonista già sabato nella partita del Franchi contro il Venezia. In questi giorni sui social ha postato diverse foto e scritto messaggi pieni di carica agonistica. Non vede l’ora di rimettere piede allo stadio per una gara ufficiale e spera perfino di segnare il suo quinto gol stagionale per diventare il miglior marcatore viola del campionato dal momento che adesso è in coabitazione con Cristiano Biraghi e Nico Gonzalez. Tutti a quota quattro. Buon per la Fiorentina quindi, che mai come in questo momento decisivo del campionato ha bisogno di calciatori pronti a dare più del 100% per conquistare quell'obiettivo che tutta Firenze sogna: l'Europa.