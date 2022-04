Fiorentina, la carica di Torreira

FIRENZE - Segnare cinque gol in serie A, mai gli era successo in carriera. Senza dubbio la stagione di Lucas Torreira con la maglia della Fiorentina, è stata fin qui splendida. Costruttore di gioco, cattura palloni, risorsa offensiva in molte circostanze. E adesso è pronto per la volata finale. Si comincia domani sera, con la semifinale di Coppa Italia in casa della Juve. Una partita che vale la finale e alla quale la Fiorentina e tutto il popolo viola tiene molto. Una sfida che sarà complicatissima per mille ragioni, ma Lucas Torreira ci crede e lo ha ripetuto persino ai tifosi sui social. Il suo è una sorta di patto di sangue sancito in rete: “Abbiamo fiducia - ha scritto sul proprio account Instagram -, daremo la vita per conquistare la finale”. Anche un connazionale, Martin Caceres, il doppio ex che allo Stadium ha segnato con la maglia viola addosso nel dicembre 2020, ha approvato: gli ha risposto postando tre volte il simbolo del “fuoco”, lo sa benissimo pure lui quanto il play viola punti a fare la storia.