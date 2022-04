Fiorentina, Italiano: "Usciamo a testa alta dall'Allianz Stadium"

TORINO - Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato il ko esterno contro la Juve, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Partiamo dal presupposto che era difficile ribaltare lo 0-1 dell'andata. Abbiamo concesso qualche ripartenza che potevamo evitare, ma non abbiamo mai trovato il guizzo giusto, anche se abbiamo avuto il pallino del gioco in mano e fatto il possibile. Ho cercato di inserire tutti gli attaccanti, non c'è stato però l'episodio giusto o la palla sporca. Usciamo secondo me a testa alta da questa sfida. L'obiettivo era quello di tenere viva la partita fino all'ultimo e non subire gol e riuscire a forzare qualcosina come abbiamo fatto. La Juve quando decide di difendere non è facile, perchè ha qualità e fisicità e quindi onore a loro. Obiettivo finale in campionato? Ora abbiamo sei partite e dobbiamo cercare di mantenere quel passo e quel ritmo, perchè ci meritiamo qualcosa di bello. Poi solo alla fine tireremo le somme".