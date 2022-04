Fiorentina, Italiano: "Ko immeritato. Abbiamo commesso un'ingenuità"

SALERNO - L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko sul campo della Salernitana. Le sue parole: "Faccio i complimenti alla Salernitana perchè ci ha aggredito subito. Noi non abbiamo approcciato bene come invece solitamente, facciamo, abbiamo reagito nella ripresa, ma poi per una ingenuità abbiamo perso. Forse, per quel primo tempo non brillantissimo, la squadra merita quell’errore. Ultimamente stavamo avendo grande compattezza difensiva, però è un peccato perché nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio noi. Il 2-1 era evitabilissimo, perdiamo immeritatamente per il secondo tempo che abbiamo fatto".