Fiorentina, la corsa per il riscatto di Torreira

FIRENZE - Lucas Torreira ha recuperato in tempi record, dopo la lesione all'addome. Del resto l'uruguaiano serve alla Fiorentina, ora che si è complicata la corsa all'Europa. Il brusco ko con l'Udinese ha acuito il momento di difficoltà viola e ora Torreira ha tutta l'intenzione di prendere per mano la squadra per tornare insieme a fare quei punti necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Riferimento non solo in campo ma anche nello spogliatoio, Torreira ha avuto un rendimento andato anche oltre le migliori attese, con l'obiettivo del riscatto dall'Arsenal, per una cifra che si aggira sui 15 milioni. Già si lavora, nei prossimi giorni potranno arrivare le firme quando il momento sarà opportuno. Intanto c'è il Milan: un mese fa Torreira a San Siro ha messo a segno l'1-1 contro l'Inter, con i rossoneri si va a caccia del bis.