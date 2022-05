Fiorentina, Italiano dopo la Roma: "La vittoria? Una liberazione"

FIRENZE - "Ci servivano questi tre punti, eravamo, inaspettatamente, un po' caduti e appannati, non eravamo noi stessi. A Milano eravamo ripartiti, senza prendere punti. Abbiamo fatto un grande campionato, non possiamo rovinarlo. I ragazzi sono stati attenti e vogliosi, ci tenevano tantissimo". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Dazn dopo la gara con la Roma: "Siamo un progetto nuovo, al primo anno, quasi tutto è cambiato. Il percorso è iniziato da nove mesi, sono normali gli alti e bassi. Ci vuole esperienza, anni e partite, mi viene in mente l'Atalanta: è un percorso. Quest'anno abbiamo iniziato mettendo le basi, ora dobbiamo essere bravi a migliorare e crescere. Amrabat? Quest'anno ha dovuto masticare amaro per la competizone, ma si è fatto trovare pronto. Sta trovando continuità, se prende ritmo e minuti può essere devastante. Sono contento, non ha avuto un bel periodo, si era appannato ma adesso sta venendo fuori. Per noi è importante, ne conoscevamo il valore, gli andava tirato fuori il fuoco".