Fiorentina, Amrabat e Torreira: ballottaggio in regia per la Juve

FIRENZE - Italiano sa che per l'ultima di campionato contro la Juve non si può sbagliare una singola mossa: e tra le altre, il tecnico vuiola deve valutare a chi assegnare il ruolo di playmaker tra Torreira e Amrabat. Il fatto che Torreira sia insidiato nella posizione significa comunque che l'uruguaiano non è al top: la lesione riportata proprio con la Juve in Coppa, ancora lo frena. Ed è anche vero che Italiano ha pienamente recuperato alla causa viola Amrabat: quest'ultimo poi si è fatto trovare pronto fino alla svolta legata all'assenza di Torreira che ha anche rimesso in discusione le gerarchie dando maggiore scelta alla Fiorentina. Amrabat ha fatto bene a Salerno, con il Milan e con la Roma. Insomma: se non è mai semplice rinunciare a Torreira, per qualità, agonismo e gol, d'altro canto è vero che anche privarsi di questo Amrabat non è decisione da prendere a cuor leggero. In vista della Juve Italiano dovrà prendere la scelta migliore, dopo tutte le prove del caso. A meno che il tecnico viola non utilizzi Amrabat da regista e Torreira da interno, possibilità forse lontana, ma da valutare.