Fiorentina, per il riscatto di Torreira parte una raccolta firme dei tifosi

FIRENZE - In casa Fiorentina, prosegue la trattativa per provare a ricucire lo strappo tra il club e Lucas Torreira. Certamente un'impresa non facile, visto che dalle parole di Rocco Commisso quella legata agli agenti e alle commissioni è ormai diventata una questione di principio, anche se proprio il numero uno viola ha lasciato una porta aperta sul possibile riscatto dell'uruguaiano. Chiaramente le parti in causa fanno trapelare punti di vista differenti, l' agente del giocatore ritiene infatti che non sia il tema legato alle commissioni (tra il 5% e il 10% del valore del cartellino del giocatore) quello che ha portato ad avere rapporti tesi con la Fiorentina, bensì la richiesta da parte del club viola di una riduzione del costo del riscatto all’Arsenal (15 milioni pagabili in sei rate) e dello stipendio al calciatore stesso, rispetto ai 2,8 milioni concordati un anno fa. Una posizione che la società non conferma e che si riserverà di contestare nei prossimi giorni, quando sarà proprio Pradè in una conferenza stampa a fare il punto della situazione. A Firenze intanto partito il tam-tam via social per convincere la Fiorentina a riscattare il giocatore, che ha più volte risposto con dei cuori viola: una pioggia di richieste accompagnate dall’hashtag #riscattateTorreira (diventato virale sotto ogni post della società) e confluite in una petizione sulla piattaforma Change.org dove in poche ore sono state raccolte 4 mila firme, tra cui quella di Sebastien Frey.