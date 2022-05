Fiorentina, il piano di Italiano per l'Europa

FIRENZE - Seguire l'esempio della Roma: è l'idea di Vincenzo Italiano maturata dopo la vittoria dei giallorossi in Conference League, che il prossimo anno sarà il campo europeo della Fiorentina. Per società e tifosi è altrettanto un sogno, di tornare a un trofeo che manca da più di venti anni. Ed è chiaro che dopo il trionfo della Roma molti abbiano iniziato a sognare. Sarà un argomento di cui tecnico e società parleranno: ma per farlo serviranno idee chiare sul mercato, supportate da forza economica. Due titolarissimi come Odriozola e Torreira sono ai saluti, e inoltre servirà ampliare la rosa per battagliare su tre fronti. Al momento serve un nuovo portiere (testa a testa Gollini-Vicario). In difesa Milenkovic potrebbe rinnovare. Obiettivo della società è comunque cercare di garantire a Italiano una squadra completa - o quasi - al momento dell'inizio dei preliminari di Conference.