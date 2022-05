Fiorentina, operazione Gollini. Terracciano va al rinnovo

FIRENZE- I movimenti di mercato della Fiorentina riguardano in particolare la porta. Che Vicario e Gollini siano in cima alla lista di gradimento non è un mistero, solo che il Cagliari chiede dieci milioni difficilmente trattabili per cedere il proprio gioiello, cifra ritenuta esosa dalla Fiorentina. La sostanza non cambia: Vicario piace, ma il risultato ci sarà a patto che la forbice tra la domanda (dell’Empoli) e l’offerta (della Fiorentina) si riduca sensibilmente. E non è semplice. Con Cragno sempre del Cagliari lì sullo sfondo che ha tutto per diventare un’opzione concreta col trascorrere dei giorni, intanto prende quota la candidatura di Pierluigi Gollini, che in Inghilterra ha giocato poco e così torna a Bergamo. Lo scambio tra Kouame e Gollini è la strada da seguire: Atalanta e Fiorentina si sono agganciate e il contatto è diventato trattativa su questi binari. Pietro Terracciano ha soddisfatto tecnico e dirigenti per la sua affidabilità intaccata solo da qualche piccolo passaggio a vuoto che in una stagione capita ai più bravi, quindi rimane e la società ha in programma un incontro per il prolungamento di un anno. La conferma riguarderà anche il 39enne Rosati. E’ invece giunta al capolinea l’esperienza di Bartlomiej Dragowski e il posto perso a favore proprio di Terracciano non è certo un fattore secondario. Destinazione Inghilterra: o Bournemouth o Southampton.