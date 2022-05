Fiorentina, non solo Bellanova: gli obiettivi

FIRENZE - E' nota l'importanza degli esterni (alti o bassi) per il gioco di Vincenzo Italiano. E l'approdo in Conference League pone al tecnico l'obiettivo di alzare il livello del gruppo creando, in ogni reparto e non solo sulle corsie, competitività. Aspetti che in questa stagione, sulle fasce, sono venuti meno visto che Biraghi e Odriozola, schierabilità permettendo, se le sono prese in maniera stabile. E già qui si pongono le prime domande, visto che il basco è destinato a salutare: non è ancora detto, visto che il Real deve ancora rivelare i piani sul giocatore (e poi andrebbero trovati accordi su formula e ingaggio), ma intanto la Fiorentina ha iniziato a sondare piste per la corsia destra. Tre i profili valutati: Bellanova, che dovrebbe essere riscattata dal Cagliari versando 400mila euro al Bordeaux: è in cima alla lista ma il Cagliari lo stima più di 15 milioni. Altri nomi sono Geertruida del Feyenoord e Birindelli del Pisa. Sull'altra corsia, Biraghi sembra destinato a mantenere la titolarità, ma alle sue spalle Terzic non ha convinto. Italiano, a Moena, intende testare Ranieri, reduce da un buon campionato a Salerno, ma c'è anche la pista Parisi dell'Empoli.