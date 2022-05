Fiorentina, Torreira può sbloccarsi in 48 ore

FIRENZE - Appena 48 ore e sapremo finalmente se Lucas Torreira vestirà ancora la maglia della Fiorentina nella prossima stagione, diventando di fatto, uno dei pilastri su cui costruire la squadra del presente-futuro o se sarà stato solo amore a prima vista e poi subito addio. Saranno ore intense, tra contatti incrociati e telefonate ad ampissimo raggio sull’asse Europa-Sudamerica, e messaggi attraverso tutti i canali possibili per arrivare alla soluzione che, ad esempio, i tifosi viola con petizione e hashtag (#riscattatetorreira) non hanno lasciato dubbi quale preferivano e preferiscono fosse. C'è un riscatto fissato a 15 milioni e l'Arsenal accetterebbe anche un pagamento da suddividere in tre tranche, oltre che a un contratto quadriennale pieno o triennale con opzione da sottoscrivere a cifre che soddisfino calciatore e procuratore. Non è una partita già chiusa con segno e risposte negative come poteva far presagire lo strappo che si è materializzato subito all’indomani della vittoria sulla Juventus, mentre invece valeva e vale ancora l’idea che la Fiorentina e Torreira possano andare avanti insieme. Serve una svolta e il diesse Pradè, sta cercando in tutti i modi di inserire i pezzi del mosaico al posto giusto per giungere alla conclusione che tutti i tifosi viola sperano.