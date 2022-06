Fiorentina, Amrabat allontana Torreira

FIRENZE – Da ieri sono scaduti i termini entro i quali, la Fiorentina, poteva riscattare Lucas Torreira per 15 milioni in sei rate, somma tra l'altro pattuita la scorsa estate. Sull'uruguaiano però, non è ancora detta l'ultima parola, i rapporti a distanza sono proseguiti senza esito anche ieri. Il problema è il nodo ingaggio: da contratto passerebbe infatti da 1,8 a 2,75 milioni l’anno. Da oggi i Gunners saranno liberi di trattare con qualsiasi altra squadra, in Italia Torrerira, piace alla Lazio, con i viola disposti a portare avanti i dialoghi con l’agente di un altro uruguaiano: Pablo Bentancur. Il finale di stagione, al di là delle parole di elogio che Vincenzo Italiano ha più volte avuto nei confronti di Torreira, sembra aver infatti cambiato le carte in tavola, specie in virtù della crescita esponenziale avuta da Amrabat che si è preso la scena a centrocampo e che al momento, nei piani della società, resta il profilo attorno al quale costruire la rosa del prossimo anno.