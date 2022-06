Fiorentina, Vasquez e Cistana per la difesa

FIRENZE - La Fiorentina ha già in mente le strategie del mercato estivo. Il tempo non manca per programmare e fare le scelte giuste, in vista di una stagione, la prossima, che si annuncia ben più impegnativa con la qualificazione della Viola alla Conference League. La caccia all’esterno destro, ad esempio, è apertissima e prosegue forte di due direttrici ben avviate: c’è quella che porta a Dodo dello Shakhtar Donetsk, con il sì del brasiliano ma la richiesta al momento alta degli ucraini e poi c'è quella che porta al talento scuola Milan, Bellanova, su cui la Fiorentina non molla la presa, anche in questo caso avvantaggiata dal favore del classe 2000. E costando meno, il margine d’azione è più ampio. Dodo o Bellanova, la fascia destra sarebbe a posto. Poi c'è il caso che riguarda i centrali di difesa: Milenkovic, Igor, Martinez Quarta e Nastasic, il cui futuro è tutto da scrivere. Così la Fiorentina, per questo motivo o comunque per essere pronta ad intervenire, segue da vicino Johan Vasquez del Genoa e Andrea Cistana del Brescia. Il messicano del Genoa piace per qualità tecnico-tattiche adatte al gioco di Italiano e per il carattere: il canale con il Grifone è attivo. Cistana è un giovane di prospettiva e che può già vantare nel curriculum una buona esperienza con la maglia del Brescia, sia in A che in B. Quindi due prospetti interessanti e che potranno dare il loro contributo in vista di una stagione che si annuncia...infuocata.