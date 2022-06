Fiorentina, c'è il rinnovo di Vincenzo Italiano da discutere

FIRENZE - Vincenzo Italiano si gode qualche giorno di vacanze tra le colline attorno a Firenze e il mare della Versilia e proprio questa cosa fa pensare che il tecnico, non è intenzionato a staccare del tutto la spina. L'obiettivo è quello di costruire una squadra sempre più competitiva, del resto era la promessa che si erano fatti con la società, al termine della partita del 21 maggio contro la Juve, ultima gara della regular season. Al momento di opportunià di parlare di futuro ce ne sono state poche, visti pure gli impegni in America del dg Barone. Di sicuro tra gli argomenti che stanno più a cuore a Italiano c’è però quello legato al rinnovo. L’obiettivo dell’ex Spezia è chiaro: veder premiato l'ottimo lavoro della passata stagione e, strappando un accordo di altri due anni rispetto alla scadenza attuale fissata al 2023, acquisire maggiore autorità agli occhi di uno spogliatoio ancora in costruzione, dopo le partenze di big come Odriozola e Torreira.