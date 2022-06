Fiorentina, Italiano e Barone: settimana del vertice di mercato

FIRENZE - Settimana importante per la Fiorentina: tra mercoledì e venerdì è atteso l'incontro tra il tecnico viola Vincenzo Italiano e Joe Barone. L'incontro ovviamente sarà incentrato sulle strategie di mercato, dove sono numerose le decisioni da prendere, tra portiere, regista e attacco. Del resto c'è da mettersi all'opera una squadra che, dopo l'ingresso in Conferenza League, sia attrezzata per giocare su tre fronti. Vincenzo Italiano è rimasto in città ad attendere, il direttore generale viola sta rientrando dagli Stati Uniti e da mercoledì sarà a Firenze e, a stretto giro di posta si inconterà con Italiano per definire le linee guida del mercato.