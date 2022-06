Dodo, c'è l'offerta viola. E Grillitsch resta in attesa

FIRENZE- Sono due i principali obiettivi che la Fiorentina si è imposta per arricchire la rosa a disposizione di Italiano: un terzino destro e un regista. Il laterale difensivo scelto dalla viola è Dodo dello Shakhtar, ma il club ucraino vuole 20 milioni, per questo non c'è stato ancora lo scatto finale. E' pronta un'offerta, ma sicuramente inferiore. Lo Shakthar intende cedere Dodo, la Fiorentina è interessata all’acquisto. Serve un punto d’incontro economico, possibile ma non semplice: l’offerta viola indicherà la direzione precisa della trattativa. Idem per quanto riguarda Florian Grillitsch. La Fiorentina aveva già messo in conto di cercare soluzioni alternative a Torreira e Grillitsch lo è. Contatto avviato con apertura immediata del centrocampista, intenzionato a lasciare la Bundesliga e a fare un’esperienza in un calcio differente: da lì è cominciato il solito scambio di idee e proposte, poi culminato con l’arrivo a Firenze nello scorso fine settimana di Kristian Bereit, agente dell'austriaco. Affare che sembrava ben avviato, affare che ha qualche rallentamento forse inevitabile: però, le indicazioni portano ancora verso un esito positivo.