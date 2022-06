Grillitsch a Firenze, la frenata è brusca

FIRENZE- Brusca quanto inaspettata la frenata nella trattativa per il trasferimento di Florian Grillitsch alla Fiorentina. Fino soltanto a qualche ora fa sembrava davvero limato ogni dettaglio: contratto di quattro anni per il centrocampista con ingaggio che, con i bonus, sarebbe potuto arrivare fino a 2 milioni di euro e soprattutto intesa trovata sulle commissioni da corrispondere ai suoi agenti, che si erano presentati a Firenze con l’obiettivo di chiudere una trattativa molto ben impostata. La più grande difficoltà ha coinvolto nella giornata di lunedì il padre del mediano, da sempre una figura di riferimento nella carriera del calciatore, che ha richiesto un bonus da 2 milioni di euro per la commissione. Una richiesta insolita che, in virtù sia degli accordi presi in precedenza sia della filosofia della Fiorentina su prebende di questo tipo, non ha trovato in alcun modo accoglimento, bloccando di conseguenza una trattativa che sembrava giunta a pochi metri dal traguardo. Per il momento tutto resta in stand-by ma è difficile credere che possa essere la Fiorentina a provare a ricucire lo strappo. I prossimi giorni nel frattempo potrebbero essere decisivi anche sul fronte legato a Dodo: la Fiorentina, forte dell’accordo trovato da fine maggio con il brasiliano, sta continuando a trattare con lo Shakhtar, la cui valutazione del terzino è di 20 milioni.