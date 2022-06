Fiorentina, 1+1 è la formula d'Italiano

FIORENTINA- E' arrivata nelle ultime ore la sgasata decisiva di Commisso per il rinnovo di contratto di Italiano. Accordo ormai trovato su cifre, durata e ultimi dettagli burocratici, e firma che potrebbe arrivare già nel corso delle prossime 48 ore, quando avverà l'ultimo vertie tra l'entourage del tecnico e Barone e Pradè. Contratto di un anno con opzione per un’ulteriore stagione. Ma non è escluso che nel faccia a faccia con Ramadani delle prossime ore le parti decidano di dilatare il nuovo accordo subito fino al 2025. L' allenatore passerà da un ingaggio di 800mila euro a uno di 1,7 milioni netti più bonus, quasi tutti facilmente raggiungibili con così la possibilità di arrivare a circa 2 milioni di stipendio, una somma in linea con quella percepita dai tecnici delle prime squadre di Serie A. Era stata proprio questa la nota dolente sulla quale è mancato a lungo l’accordo. Le voci circa un interessamento dell’area tecnica viola per Roberto De Zerbi sono infatti sempre state smentite. Archiviata la questione legata all'allenatore, adesso sarà tempo di pensare soltanto al mercato, con due priorità davanti a ogni altra pista: un terzino destro (Dodô resta la prima idea per il post-Odriozola) e un centravanti da affiancare a Cabral (Jovic mantiene la pole).