Fiorentina, Castrovilli scalpita: "Il recupero procede bene"

FIRENZE - "E' iniziato il ritiro di Moena!" Inizia così un post di Gaetano Castrovilli sul proprio profilo Facebook: il giocatore è alle prese con il lavoro differenziato nel ritiro della Fiorentina a Moena: "Che bello essere qui con i compagni, lo staff e soprattutto con tantissimi tifosi intorno. Il recupero procede bene, anche gli ultimi controlli medici lo confermano: ora qui lavoro giorno dopo giorno affinando le esercitazioni con lo staff. Miglioro quotidianamente, mi sento bene. Anche se so che ci vuole pazienza, essere insieme a tutti qui in ritiro mi fa assaporare il recupero ancora di più". Lo scorso 21 aprile Castrovilli è stato operato per una lesione al legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro.