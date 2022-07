Fiorentina-Trento 4-1: doppietta Sottil, nel finale segna Jovic

MOENA - La Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta il Trento in amichevole nel ritiro di Moena. Solito schieramento tattico per i viola (4-3-3). In porta Terracciano, Milenkovic (fascia da capitano per il centrale serbo) e Nastasic compongono la coppia difensiva, con ai lati Favasuli e Rasmussen. In regia Mandragora, mezzali Duncan e Zurkowski. Tridente offensivo formato da Ikonè, Cabral e Sottil. Al 3' la Fiorentina è già in vantaggio: ottimo recupero palla al limite dell'area di Mandragora che serve Cabral. L'attaccante brasiliano davanti al portiere suggerisce per Zurkowski che non sbaglia. Al 21' ci prova il Trento con il tiro di Saporetti che però termina sul fondo. Poco prima della mezz'ora i Viola vanno in doppio vantaggio con Sottil: splendida la punizione dell'ex Pescara e Cagliari con il pallone che finisce sotto l'incrocio. Nel finire del primo tempo vanno vicino al terzo gol Cabral, Zurkowski e Mandragora. Inizio di secondo tempo subito vivace con il tris della Fiorentina (56') firmato ancora da Sottil (doppietta per lui) su perfetta imbeccata del pimpante Zurkowski. Un minuto dopo arriva il gol del Trento. Galazzini, dopo aver superato Rasmussen, trova sul secondo palo Belcastro, con l'ex Carrarese ed Imolese che insacca in rete. Nel corso dei secondi quarantacinque minuti parte la girandola dei cambi, con l'ingresso in attacco di Luka Jovic. Ed è proprio il nuovo acquisto a siglare il quarto gol della Fiorentina su crossa dalla sinistra di Kouamè. Si chiude così il match (4-1).