Fiorentina, Dodò: "Spero di fare un anno meraviglioso qui"

FIORENTINA - Dopo alcuni giorni di attesa, ieri è stata la giornata di Dodò alla Fiorentina . Prima le visite mediche a Villa Stuart a Roma per poi firmare il contratto con il club e ricevere i primi abbracci di compagni e tifosi nel ritiro di Moena . Il nuovo terzino brasiliano della Fiorentina è stato voluto con decisione da tutto l'ambiente viola per la forte propensione offensiva dell'ex Shakhtar Donetsk . Un tassello importante sulla fascia destra che potrà tornare utile a Vincenzo Italiano anche nella manovra d'attacco.

"Grazie Fiorentina per questa opportunità"

Queste le prime parole di Dodò da nuovo giocatore della Fiorentina rilasciate ai canali ufficiali del club viola: "Sono molto contento di essere alla Fiorentina e spero di fare un anno meraviglioso. Vengo da una situazione difficile in Ucraina ma darò il massimo per accontentare tutti i tifosi. Grazie Fiorentina per questa opportunità. Forza Viola“.