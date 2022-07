Fiorentina Ko 1-2 con il Galatasaray: a segno Sottil

SALISBURGO - Test pre-stagionale di livello per la Fiorentina di Italiano . Trasferitosi da Innsbruck a Salisburgo , il gruppo viola ha perso di misura 1-2 contro il Galatasaray di Okan . Con Benassi schierato terzino destro, mister Italiano ha completato il pacchetto difensivo con Quarta e Igor e Biraghi a sinistra. Ai lati di Amrabat ecco Bonaventura e Maleh . In avanti Cabral , con a supporto Nico Gonzalez e Sottil .

La partita

Partenza ad handicap per la Fiorentina con il vantaggio dei turchi siglato al 7' da Akturkoglu su erroraccio di Martinez Quarta che regala il pallone all'esterno turco che insacca in rete sotto l'angolino. La gara si vivacizza nel finale di primo tempo, con un'interruzione al 39' per lancio di fumogeni e poi al 43' con il raddoppio turco firmato da Akbaba. Nel secondo tempo al 71' riapre il match Sottil con un diagonale al volo sul cross di Benassi.

Le formazioni