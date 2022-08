Fiorentina, Italiano: "Igor Ko, Jovic ci darà tanto. Gonzalez rigorista"

Italiano: "Non ho ancora deciso chi sarà il portiere contro Cremonese e Twente"

L'allenatore della Fiorentina si sofferma sulle scelte tra i pali: "I portieri sanno che ci sono tantissime partite e per questo dobbiamo essere bravi a usare tutti i nostri elementi, ancora non ho deciso chi sarà a difendere la porta in queste due partite contro Cremonese e Twente. Io so solo che voglio far sentire tutti coinvolti, anche nel ruolo di portiere dove abbiamo portieri forti e di esperienza".

Italiano soddisfatto del mercato: "Abbiamo qualcosa in più rispetto all'anno scorso"

Un mercato soddisfacente. Questo il pensiero di Italiano: "Abbiamo qualcosa in più rispetto all'anno scorso perché abbiamo un anno di lavoro insieme alle spalle e quindi ci conosciamo meglio. Abbiamo sostituito chi è andato via, non abbiamo aggiunto ma sostituito. Chi è arrivato a Firenze ha voglia di fare bene e ha qualità, i nuovi devono essere bravi come quelli che sono andati via. Io voglio far sentire coinvolti tutti perché in queste partite può succedere di tutto, dagli acciacchi alle espulsioni. Il mercato è ancora aperto ma adesso voglio concentrarmi solo sul campo".

Italiano: "Cremonese? Non è mai facile contro una neopromossa"

Si passa ad un'attenta analisi dell'avversario di domani, la Cremonese: "Quando sfidi una neopromossa non è mai facile. Dobbiamo essere alla loro altezza perché hanno un allenatore di grande livello. Dobbiamo affrontare la partita con la massima attenzione. Dobbiamo diventare un vero e proprio fortino in casa".

Italiano: "Solo Igor Ko, rientrano Nico Gonzalez e Duncan"

Tra gli indisponibili solo Igor: "Vi anticipo che Igor non sta bene e non sarà della partita di domani, non vogliamo rischiarlo. Rientrano tutti, compresi Nico Gonzalez e Duncan. Mandragora possibile da mezzala? Ogni tanto lo vedrete lì. Jovic? Un numero 9 che mette in porta i compagni e fa un grande lavoro, davvero forte. Quando sarà un giocatore a tutti gli effetti ci darà tanto, così come Cabral. Sottil? Deve essere intelligente a sfruttare le occasioni che avrà. Dodò ha fatto il primo allenamento 15 giorni fa. E' in grande ritardo ma ha molte qualità, lo aspettiamo. Per i rigori è in vantaggio Nico Gonzalez".

Italiano: "Sogno Champions? Avere giocatori ambiziosi fa piacere"

Conclude il tecnico viola: "Non abbiamo mai parlato di obiettivi stagionali, poi se i ragazzi hanno dei sogni è solo un bene. Alimentare i sogni è fantastico, quindi avere giocatori ambiziosi mi fa piacere".