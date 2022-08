Fiorentina, Italiano: "Jovic molto bene, a Quarta va data fiducia"

FIRENZE - La Fiorentina raccoglie tre punti alla prima giornata di campionato contro la neopromossa Cremonese (3-2). Il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa nel dopo-gara. Queste le sue parole: "Sono felicissimo per la vittoria. Alla prima giornata non è mai semplice ottenere i tre punti. Abbiamo optato per delle scelte anche in ottica Conference League. Volevamo tenere qualche giocatore fresco, abbiamo rischiato mandando in campo anche qualche ragazzo adattato come Kouame e Benassi. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore di troppo e dovevamo prestare più attenzione sui gol subiti. Jovic? Ha fatto benissimo nel primo tempo, ho preferito tenerlo 90 minuti per fargli crescere la condizione fisica. Sono contento per il gol e per come ha legato con i compagni, poteva farne anche altri due ma ok così. Per giovedì vediamo se potrà giocare, abbiamo anche altri giocatori che saranno al pieno della condizione".