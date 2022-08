FIRENZE - Nuova avventura per Antonio Rosati, sempre con gli stessi colori della Fiorentina. Il portiere classe '83 entra a far parte dello staff di mister Vincenzo Italiano, andando a lavorare al fianco di Angelo Porracchio in qualità di vice preparatore atletico dei portieri. Il club viola ne ha dato notizia con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social.