Fiorentina, Italiano: "Conference? Vogliamo vivere notti speciali"

FIRENZE - "Ci teniamo a far bene e dobbiamo dimenticare l'emozione. Il Twente è forte, sarà la prima parte di una gara che si gioca tra andata e ritorno, serve massima concentrazione". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista dell'esordio di domani in Conference League: "E' un obiettivo che ho cercato di raggiungere, per la piazza e per me, sono orgoglioso, anche domani cercherò di dare il massimo. Il Twente è tra le squadre più preparate, sono temibili, li abbiamo studiati molto. E speriamo di raccogliere i frutti di quanto abbiamo preparato. Sarà fondamentale l'attenzione e sfruttare al meglio le occasioni. Sono serate indimenticabili, c'è bisogno di tirar fuori qualcosa in più. Loro non perdono da tempo, sono organizzati e hanno giocatori di qualità, temo la loro organizzazione, cercheremo di non farli ragionare. Senza la regola del gol in trasferta conta vincere almeno una delle due partite"

Prima italiana in Conference dopo la Roma "Prima in Conference dopo la Roma? Non sarà il fatto che sia stata un'italiana a guadagnarsi il titolo a farci spingere più forte. A farlo sarà l'orgoglio e la voglia di andare avanti - ha proseguito Italiano - Ci saranno tante insidie, la Roma è passata battendo il Trabzonspor che ha vinto il campionato turco, bisogna fare grandi complimenti alla Roma. Ma per noi è una questione personale e individuale, oltre al regalare al nostro pubblico una competizione europea: vogliamo vivere e regalare notti speciali a noi stessi e a questa città. E faccio appello ai nostri tifosi perché ci stiano accanto come sempre".